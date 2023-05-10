Кому в Туле отключат газ 11 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 11 мая с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома № 20, корп. № 2 по ул. Калинина, дома № 117 по ул. Демидовская и дома № 3а по Гарнизонному проезду в пос. Горелки.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.