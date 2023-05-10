Дубенская спортсменка стала победителем Первенства ЦФО России по тяжелой атлетике Фото: материалы пресс-служб

В дни соревнований на помост вышли спортсмены из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской и Тульской областей.

Спортсменка из Дубны Полина Шахтарина стала победительницей среди юношей и девушек 13-17 лет в весовой категории до 71 кг.

Теперь она в числе спортсменов, показавших лучшие результаты, представит Тульскую область на чемпионате и первенстве России.