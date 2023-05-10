С 10 по 12 мая в Туле на улице Коминтерна ограничат движение транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Коминтерна временно будет ограничено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города

Так, с 22:00 10 мая до 5:00 12 мая ограничение будет действовать на участке от улицы Фрунзе до улицы Халтурина.

Также в этот период движение трамваев №№ 3, 9, 10 и 14 будет осуществляться по измененной схеме:

- 3 - ул. М. Горького- ул. Октябрьская - ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека;

- 9 ул. М. Горького- ул. Октябрьская - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская ул. - Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов;

- 10 - ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького;

- 14 - пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького.