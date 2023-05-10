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НовостиОбщество10 мая 2023 13:09

30 мая на участке улицы Халтурина в Туле изменится схема движения

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
30 мая на участке улицы Халтурина в Туле изменится схема движения

30 мая на участке улицы Халтурина в Туле изменится схема движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участке улицы Халтурина от улицы Клары Цеткина до Красноармейского проспекта изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между водителями с 30 мая на данном участке дороги будет организованно одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.