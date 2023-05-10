30 мая на участке улицы Халтурина в Туле изменится схема движения
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле на участке улицы Халтурина от улицы Клары Цеткина до Красноармейского проспекта изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Так, в целях исключения конфликтных точек между водителями с 30 мая на данном участке дороги будет организованно одностороннее движение.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.