30 мая на участке улицы Халтурина в Туле изменится схема движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участке улицы Халтурина от улицы Клары Цеткина до Красноармейского проспекта изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между водителями с 30 мая на данном участке дороги будет организованно одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.