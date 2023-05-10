Тульский предприниматель незаконно продлевал сроки годности крольчатины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской области и Тульской области провело проверку одного из предприятий в Щекинском районе, занимающегося разведением кроликов. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель при отгрузке товара указывал недостоверные данные о сроках годности охлажденного мяса.

Эти действия нарушали действующее ветеринарное законодательство.

Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.