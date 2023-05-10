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НовостиОбщество10 мая 2023 12:50

Тульский предприниматель незаконно продлевал сроки годности крольчатины

Теперь он получил предостережение от профильного ведомства
Игорь КОПЫТОВ
Тульский предприниматель незаконно продлевал сроки годности крольчатины

Тульский предприниматель незаконно продлевал сроки годности крольчатины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской области и Тульской области провело проверку одного из предприятий в Щекинском районе, занимающегося разведением кроликов. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель при отгрузке товара указывал недостоверные данные о сроках годности охлажденного мяса.

Эти действия нарушали действующее ветеринарное законодательство.

Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.