Тульская прокуратура потребовала расселить жильцов аварийного дома на улице Циолковского Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители аварийного дома №10/5 по улице Циолковского/переулка Шевченко обратились в прокуратуру в связи с нарушением их жилищный прав.

Установлено, что постановлением администрации указанный многоквартирный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей установлен до 31 декабря 2022 года. Однако вопреки требованиям закона от 21 ноября 2021 года установленный срок был незаконно перенесен на 31 декабря 2024 года.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации города Тулы представление и направила в суд исковое заявление.

В результате действия администрации по изменению сроков расселения дома незаконными и обязал провести отселение жильцов указанного дома в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.