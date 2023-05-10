Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 12:28

Тульская прокуратура потребовала расселить жильцов аварийного дома на улице Циолковского

Исполнение решения суда находится на контроле
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская прокуратура потребовала расселить жильцов аварийного дома на улице Циолковского

Тульская прокуратура потребовала расселить жильцов аварийного дома на улице Циолковского

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители аварийного дома №10/5 по улице Циолковского/переулка Шевченко обратились в прокуратуру в связи с нарушением их жилищный прав.

Установлено, что постановлением администрации указанный многоквартирный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей установлен до 31 декабря 2022 года. Однако вопреки требованиям закона от 21 ноября 2021 года установленный срок был незаконно перенесен на 31 декабря 2024 года.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации города Тулы представление и направила в суд исковое заявление.

В результате действия администрации по изменению сроков расселения дома незаконными и обязал провести отселение жильцов указанного дома в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.