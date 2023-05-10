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НовостиОбщество10 мая 2023 11:51

Ушла из жизни бывший директор Новомосковского драмтеатра Валентина Петровна Вейнбендер

Прощание с ней состоялось 9 мая в храме Свято-Успенского мужского монастыря
Михаил КОРЕНЮГИН
Ушла из жизни бывший директор Новомосковского драмтеатра Валентина Петровна Вейнбендер

Ушла из жизни бывший директор Новомосковского драмтеатра Валентина Петровна Вейнбендер

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на 81-году ушла из жизни бывший директор Новомосковского драмтеатра Валентина Петровна Вейнбендер. Об этом сообщает прес-служба учреждения.

Валентина Петровна родилась на руднике Голубовка Кадиевского района Ворошиловградской области (ныне Луганской области) в 1942 году. В 1969 году окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова по специальности режиссёр драмы. С 1988 года Валентина Петровна Вейнбендер работала директором Новомосковского драматического театра, в котором занимала данный пост 24 года.

В 1999 году Валентине Вейнбендер было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2001 году она удостоена диплома лауреата на областном конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина-директор года». Также она была награждена медалью «За трудовую доблесть».