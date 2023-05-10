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НовостиОбщество10 мая 2023 11:27

Прокуратура обнаружила нарушения в сфере закупок в Тульском государственном университете

Должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура обнаружила нарушения в сфере закупок в Тульском государственном университете

Прокуратура обнаружила нарушения в сфере закупок в Тульском государственном университете

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская прокуратура провела проверку исполнения федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тульский государственный университет» законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что в 2022 году государственный заказчик разместил на «Госзакупках» извещение о проведении электронного аукциона для по выбору частной охраны. При этом, с 1 января 2021 года бумажная лицензия не подтверждает наличие у лицензиата лицензии, подтверждением наличия лицензии является запись в реестре лицензий.

В связи с этим должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ. Также ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.