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НовостиОбщество10 мая 2023 10:41

Тульская прокуратура обнаружила множество дефектов на автомобильных дорогах в Зареченском округе

Администрацией ненадлежащим образом соблюдаются нормативные требования
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская прокуратура обнаружила множество дефектов на автомобильных дорогах в Зареченском округе

Тульская прокуратура обнаружила множество дефектов на автомобильных дорогах в Зареченском округе

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Зареченского округа Тулы проверила исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация города ненадлежащим образом соблюдает нормативные требования по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по улицам Большая и Гарнизонный проезд, что привело к образованию на них выбоин, размер которых превышают предельно допустимые значения.

С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав участников дорожного движения прокуратура примет комплекс мер реагирования.