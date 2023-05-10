Тульская прокуратура обнаружила множество дефектов на автомобильных дорогах в Зареченском округе Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Зареченского округа Тулы проверила исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация города ненадлежащим образом соблюдает нормативные требования по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по улицам Большая и Гарнизонный проезд, что привело к образованию на них выбоин, размер которых превышают предельно допустимые значения.

С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав участников дорожного движения прокуратура примет комплекс мер реагирования.