Юный туляки заняли четыре призовых места на первенстве ЦФО по боксу Фото: материалы пресс-служб

В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа Российской Федерации по боксу среди юношей 13-14 лет, в которых 195 человек в 16 весовых категория боролись за награды и путевки на первенство России.

По информации пресс-службы администрации Тулы, спортсмены СШОР «Восток» в своих весовых категориях завоевали призовые места:

- Илья Яковлев (1 место);

- Константин Карташев (2 место);

- Егор Подосёнов (3 место);

- Кирилл Нидерквель (3 место).

Также Илья Яковлев отобрался на Первенство России по боксу.