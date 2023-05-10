Юный туляки заняли четыре призовых места на первенстве ЦФО по боксу
Фото: материалы пресс-служб
В Воронеже завершилось первенство Центрального федерального округа Российской Федерации по боксу среди юношей 13-14 лет, в которых 195 человек в 16 весовых категория боролись за награды и путевки на первенство России.
По информации пресс-службы администрации Тулы, спортсмены СШОР «Восток» в своих весовых категориях завоевали призовые места:
- Илья Яковлев (1 место);
- Константин Карташев (2 место);
- Егор Подосёнов (3 место);
- Кирилл Нидерквель (3 место).
Также Илья Яковлев отобрался на Первенство России по боксу.