Трое жителей Тулы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое мужчин в возрасте от 24 лет до 31 года, проживающий в Туле, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что с апреля по июнь 2022 года безработные обвиняемые приготовили к сбыту 1 266 закладок с наркотическими средствами, которые с целью дальнейшей реализации хранили по месту своего жительства и в автомобиле одного из соучастников. Однако продать наркотики они не смогли, так как действия пресекли сотрудники ОКОН УМВД России города Тулы. Из незаконного оборота изъято более 870 грамм запрещенных веществ.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.