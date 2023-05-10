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НовостиПроисшествия10 мая 2023 9:45

Трое жителей Тулы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Мужчины с апреля по июнь 2022 года приготовили к сбыту 1 266 закладок с запрещенными веществами
Михаил КОРЕНЮГИН
Трое жителей Тулы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Трое жителей Тулы предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотических средств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое мужчин в возрасте от 24 лет до 31 года, проживающий в Туле, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что с апреля по июнь 2022 года безработные обвиняемые приготовили к сбыту 1 266 закладок с наркотическими средствами, которые с целью дальнейшей реализации хранили по месту своего жительства и в автомобиле одного из соучастников. Однако продать наркотики они не смогли, так как действия пресекли сотрудники ОКОН УМВД России города Тулы. Из незаконного оборота изъято более 870 грамм запрещенных веществ.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.