49 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшие выходные и праздники Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу, выходные и праздничные дни сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 13 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще 7 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 7 нетрезвых водителей.

Кроме того, в отношении 2 человек за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.