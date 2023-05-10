48 видов птиц запечатлели тульские фотографы в рамках конкурса «На крыльях Победы - 2023» Фото: материалы пресс-служб

5 и 6 мая в Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом прошел в десятый раз Межрегиональный конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы». Состязание пришлось на период Международной экологической акции «Весенняя декада наблюдений за птицами», продолжающейся с 1 по 10 мая.

В этом году в конкурсе «На крыльях Победы-2023» участвовало 35 человек из Тульского края и Москвы, собранных в 12 команд. Самому юному фотоохотнику исполнилось 7 лет, а самому зрелому – 55. В деревню Моховое Куркинского района, где проходил состязательный этап двухдневного мероприятия, конкурсанты прибыли.

Суммарно фото-наблюдатели смогли запечатлеть 48 видов птиц. В этот раз фотоохотники пополнили чек лист музея-заповедника четырьмя новыми видами, в том числе редкой красавицей - синицей длиннохвостой (ополовником).