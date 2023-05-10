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НовостиОбщество10 мая 2023 8:03

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Соответствующую информацию опубликовал «Тулагорводоканал»
Михаил КОРЕНЮГИН
Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Стало известно, насколько качественную воду пили туляки на прошедшей недели

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Качественный состав питьевой воды в разных округах оружейной столицы в период с 2 по 9 мая 2023 года оценили по мутности, жесткости, цветности, а также содержанию железа и бактерий.

Так, за прошедшую неделю самая жесткая вода текла из крана в квартирах жителей Советского округа Тулы (8,9 – 9,2 градусов). Привокзальный (6,8 - 9,8) и Центральный (6,6 - 9,6) оказались на второй позиции. Следом — Зареченский (5,6 – 8,4).

Самый же низкий уровень железа — в Пролетарском округе. Он составил 5,2-5,6 градуса.

Отметим, что по санитарным правилам и нормам жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л (градуса).