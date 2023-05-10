В Тульской области пройдет Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова Фото: соцсети

XXI Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова пройдет на 30 площадках Тульской области. В этом году он будет посвящен 80-летию Курской битвы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов состоятся на 30 площадках, среди которых Тульский кремль, Музей обороны Тулы, Музей оружия, а также высшие учебные заведения региона. В течение пяти дней зрителям покажут 80 фильмов в разных видах: игровое кино - "Боевая десятка", документальное кино - "Битва за жизнь", детско-юношеское кино - "Соколенок", короткий метр - "АКМ", "Сериал", ретроспективное кино - "Солдаты свободы".

Фестиваль в регионе проходит с 2016 года.