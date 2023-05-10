В Тульской области выявлено 3 863 случая заболевания гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 3 863 случая гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 55% и ниже уровня предыдущей недели на 16%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость среди совокупного населения наблюдается наблюдается в шести муниципальном образовании — Богородиском, Дубенском, Куркинском, Тепло-Огравском, Щекинском и Каменском районах, а среди детей в возрасте до 14 лет - в Каменском, Куркинском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.

Также по результатам лабораторных исследований грипп В у 2 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одном классе одной школы в Туле.