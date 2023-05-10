Во время пожара в Белевском районе Тульской области погиб пожилой мужчина Фото: материалы пресс-служб

8 мая в 21:19 в двух жилых дачах в деревне Николо-Гастунь Белевского района Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 12 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 18 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

В результате происшествия две одноэтажные деревянных дачи сгорели полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.