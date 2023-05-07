В ДТП на улице Кутузова в Туле пострадали 6 человек Фото: соцсети

В Туле на улице Кутузова вечером 6 мая произошло ДТП. Там столкнулись автомобили Chevrolet и Renault. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

По информации областной Госавтоинспекции, 48-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Renault Logan, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали 6 человек. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Водитель Chevrolet отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.