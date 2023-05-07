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НовостиЗдоровье7 мая 2023 13:00

Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 7 мая

Последний заболеваемости все ниже с каждым днем
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 7 мая

Коронавирус в Тульской области: 5 новых случаев заболевания за последние сутки на 7 мая

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 7 мая 7 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 870 человек.

При этом госпитализированных в тяжелом состоянии нет.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 736 человека.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 жителей региона.