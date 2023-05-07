Тульские спортсмены победили на первенстве России по спортивной борьбе
Фото: материалы пресс-служб
В Уфе прошло первенство России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по спортивной борьбе – панкратион, в котором приняли участие более 1000 человек.
По информации министерства спорта по Тульской области, наши спортсмены показали следующие результаты:
- Александра Кипер (1 место);
- Мухаммад Газдиев (1 место);
- Павел Вдовин (1 место);
- Антон Данилков (2 место);
- Виктория Разносилина (2 место);
- Максим Аргеткин (2 место);
- Роман Игнатов (2 место);
- Дмитрий Королёв (2 место);
- Саид Газдиев (3 место);
- Егор Москвин (3 место).
В командном зачете, в котором было представлено 59 команд, Тульская область заняла 12 место.
Также спортсмены, занявшие первое и второе место, вошли в состав сборной России.