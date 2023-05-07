Тульские спортсмены победили на первенстве России по спортивной борьбе Фото: материалы пресс-служб

В Уфе прошло первенство России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по спортивной борьбе – панкратион, в котором приняли участие более 1000 человек.

По информации министерства спорта по Тульской области, наши спортсмены показали следующие результаты:

- Александра Кипер (1 место);

- Мухаммад Газдиев (1 место);

- Павел Вдовин (1 место);

- Антон Данилков (2 место);

- Виктория Разносилина (2 место);

- Максим Аргеткин (2 место);

- Роман Игнатов (2 место);

- Дмитрий Королёв (2 место);

- Саид Газдиев (3 место);

- Егор Москвин (3 место).

В командном зачете, в котором было представлено 59 команд, Тульская область заняла 12 место.

Также спортсмены, занявшие первое и второе место, вошли в состав сборной России.