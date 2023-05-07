В апреле 2023 года в Тульской области пропал 41 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 в Тульской области поступила 41 заявка о пропавших людях. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошедший месяц добровольцам удалось найти живыми 31 человека. Еще один из пропавших был найден мертвым. Одному человеку помогли найти родственников, в другом случае установили личность человека, а еще одного привезли домой. Две заявки оказались неподтвержденными.

На данный момент в Тульской области проводятся поиски еще четырех пропавших жителей региона.