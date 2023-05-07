В Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Начинающий водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году на территории Тульской области по вине водителей со стажем управления до двух лет произошло 24 ДТП, в которых погиб 1 человек, а 34 - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД,

Так, с 20 по 27 апреля тульская Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Начинающий водитель», основной целью которого стала профилактика ДТП, совершаемых водителями транспортных средств, имеющими стаж управления транспортными средствами менее двух лет

Всего за данный период было составлено 150 административных правонарушений. Инспекторы проводили профилактические беседы с юными водителями о недопущении грубых нарушений ПДД РФ. Также каждому человеку, который впервые получил в эти дни водительское удостоверение, сотрудники Госавтоинспекции вручили опознавательный знак «Начинающий водитель» и записную книжку с полезной информацией для автолюбителей.