В Веневе 43-летняя женщина на почве ревности убила знакомую Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Тульской области.

Установлено, что 5 мая 2023 года на лестничной площадке одного из жилых домов в Веневе подозреваемая на почве ревности нанесла 40-летней потерпевшей два удара ножом в живот и скрылась с места преступления. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленницу во дворе одного из домов в микрорайоне Южный.

В данный момент проводятся все необходимый мероприятия, направленные на установление объективной карты случившегося. Подозреваемая полностью призналась в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.