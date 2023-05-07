9 мая в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя

9 мая на площади Ленина в Туле состоится парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи в центре города временно ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в магазинах, находящихся на расстоянии до 1 км от площади Ленина, с 12:00 до 15:00 не будет продаваться алкогольная продукция.

Для удобства покупателей администрация города Тулы рекомендует хозяйствующим субъектам заблаговременно разместить информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) в своих предприятиях торговли.