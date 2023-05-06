6 мая в Туле на Орловском шоссе временно изменится схема движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 11:00 6 мая до 5:00 7 мая в Туле на Орловском шоссе изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи проведением работ по ямочному ремонту на участке от железнодорожного путепровода до улицы Косогорского будет организованно одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.