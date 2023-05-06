Житель Тульской области до смерти избил пожилого знакомого и лег спать Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Узловском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с 21 по 22 декабря 2022 года ранее неоднократно судимый 46-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения совместно со знакомым в квартире последнего. В результате конфликта на бытовой почве подсудимый нанес 66-летнему потерпевшему несколько ударов в грудь и голову, а после лег спать. Пострадавший скончался спустя несколько часов на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.