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НовостиОбщество6 мая 2023 10:00

На майских праздниках тульская Госавтоинспекция проследит за порядком на дорогах

Особое внимание при патрулировании будет уделяться местам проведения праздничных мероприятий
Михаил КОРЕНЮГИН
На майских праздниках тульская Госавтоинспекция проследит за порядком на дорогах

На майских праздниках тульская Госавтоинспекция проследит за порядком на дорогах

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская Госавтоинспекци в праздничные и выходные дни проведут профилактическое мероприятие на территории региона, направленное на пресечение грубых правонарушений и преступлений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Помимо этого, сотрудники полции будут ловить мотоциклистов и самокатчиков, которые нарушают ПДД.

Так, особое внимание будет уделено местам проведения праздничных мероприятий, массового отдыха граждан, объектам реализации алкогольной продукции, отдаленным населенным пунктам и автодорогам.

Также пресс-служба регионального УГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах.