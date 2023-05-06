На майских праздниках тульская Госавтоинспекция проследит за порядком на дорогах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульская Госавтоинспекци в праздничные и выходные дни проведут профилактическое мероприятие на территории региона, направленное на пресечение грубых правонарушений и преступлений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Помимо этого, сотрудники полции будут ловить мотоциклистов и самокатчиков, которые нарушают ПДД.

Так, особое внимание будет уделено местам проведения праздничных мероприятий, массового отдыха граждан, объектам реализации алкогольной продукции, отдаленным населенным пунктам и автодорогам.

Также пресс-служба регионального УГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам неукоснительно соблюдать ПДД и помнить о мерах безопасности на дорогах.