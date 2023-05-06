6 мая тульский «Арсенал» сыграет с московским «Велесом» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский «Арсенал» 6 мая на домашней арене сыграет с подмосковным «Велесом». Арбитром встречи назначен Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода.

Последний раз Низовцев работал на игре оружейников больше полутора лет назад: в сентябре 2021 года. Тогда красно-желтые смогли выиграть у ФК «Нижний Новгород» 3:2.

Ему будет помогать Михаил Кистанов из Энгельса и Андрей Пелых из Санкт-Петербурга, Резервный судья — Андрей Стрелков (Курск), инспектор — Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат — Иван Егоров (Москва).

Сейчас «Арсенал» расположился на 11 строчке в Первой лиге с 37 очками на балансе. «Велес» находится в зоне вылета на 15 месте с 29 очками.