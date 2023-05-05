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НовостиОбщество5 мая 2023 11:00

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Бэлла, Феврония и Адам

Всего в регионе за прошедший месяц зарегистрировано 703 новорожденных
Михаил КОРЕНЮГИН
Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Бэлла, Феврония и Адам

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Бэлла, Феврония и Адам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 года в Тульской области родились 336 девочек и 372 мальчика. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали София, Василиса, Виктория, Мария, Ксения и Милана, Александр, Артем, Дмитрий, Илья, Михаил. А вот самыми редкими - Бэлла, Велена, Златослава, Феврония, Адам, Елисей, Ян.

Напомним, в марте 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 411 мальчиков. Самыми редкими именами стали Дарий, Елисей, Мирослав, Аврора, Анисия, Латвина, Милиса.