Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Бэлла, Феврония и Адам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 года в Тульской области родились 336 девочек и 372 мальчика. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали София, Василиса, Виктория, Мария, Ксения и Милана, Александр, Артем, Дмитрий, Илья, Михаил. А вот самыми редкими - Бэлла, Велена, Златослава, Феврония, Адам, Елисей, Ян.

Напомним, в марте 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 411 мальчиков. Самыми редкими именами стали Дарий, Елисей, Мирослав, Аврора, Анисия, Латвина, Милиса.