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НовостиПроисшествия5 мая 2023 15:00

В Туле оштрафовали мужчину за демонстрацию экстремисткой символики возле Кремля

Нарушитель ранее отбывал наказание в тюрьме за грабеж
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле оштрафовали мужчину за демонстрацию экстремисткой символики возле Кремля

В Туле оштрафовали мужчину за демонстрацию экстремисткой символики возле Кремля

Фото: соцсети

Тульский суд признал жителя Ясногорска виновным в совершении экстремистского правонарушения по ч.1 ст. 20.3 КоАП и назначил наказание в виде штрафа. Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Так, 28-летний мужчина, отбывая срок за грабеж в тюрьме, нанес на грудь и плечи татуировки запрещенного в РФ экстремистского движения «А.У.Е».

Находясь в Туле, нарушитель решил прогуляться на территории Кремля, где и продемонстрировав для всех символику экстремистской организации.

Также в случае повторного нарушения ему может грозить уголовное наказание, подразумевающее тюремное заключение.