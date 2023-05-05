Самой молодой невестой в апреле в Тульской области стала 16-летняя девушка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В апреле 2023 года в Тульской области поженились 659 пар. Также было составлено 471 запись о расторжении брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, за данный период самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, а самым молодым женихом - 18-летний парень. Помимо этого, самому опытному жениху исполнилось уже 72 года, а самой возрастной невестой стала 77-летняя пенсионерка.

Напомним, в марте 2023 года было зарегистрировано 529 браков и 516 разводов. Самой молодой невестой стала 16-летняя девушка.