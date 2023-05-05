Жительница Тульской области до смерти избила свою мать Фото: материалы пресс-служб

В отношении 43-летей женщины, проживающей в Киреевске, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Установлено, что вечером 17 апреля 2023 года между обвиняемой и её 70-летней матерью произошел конфликт, в ходе которого дочь несколько раз ударила пожилую женщину руками по голове. Потерпевшая скончалась спустя 10 дней в больнице от полученных травм.

На данный момент следователи осмотрели места происшествия, допросили свидетелей, провели ряд следственных действий с подозреваемой. Также назначена судебная экспертиза.

В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемой под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.