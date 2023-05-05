Тульский минздрав опубликовал график работы с 6 по 9 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В поликлиниках 8 мая с 9:00 до 18:00 и 9 мая с 9:00 до 15:00 будут вести прием дежурные врачи, а также будут работать кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, кабинеты флюорографии и рентгенографии, продолжится и тестирование на коронавирус. В остальные дни поликлиники будут работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

Посетить стоматолога в плановом режиме возможно, но графики работы установлены индивидуально в филиалах, ознакомиться с ними можно на сайтах медучреждений - филиалы для взрослых пациентов и детские стоматологические поликлиники. 8 мая и 9 мая с 15:00 до 9:00 будет работать неотложная помощь в городской больнице №7 в Туле.

Круглосуточно продолжают работать взрослые травмпункты:

- в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайская, 13,

- в Городской больнице №11 Тулы на ул. Чаплыгина, 13,

- детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39.

Скорая помощь продолжает работу в обычном режиме, обращаться по телефонам 103 или 112.

Также в штатном режиме действует горячая линия минздрава Тульской области 8-800-4444-003, ежедневно с 8:00 до 20:00. Центры записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник работают по графику работы поликлиник.