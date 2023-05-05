В Арсеньевском районе Тульской области уберут несанкционированную свалку Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Арсеньевского района провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как было установлено, возле дома №39 по улице Центральная в деревне Боброво образовалась несанкционированная свалка отходов, производства и потребления, спиленных веток деревьев, строительного мусора.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление и направила в суд исковое заявление.

По иску прокурора суд убрать несанкционированную свалку в срок не позднее трех месяцев. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.