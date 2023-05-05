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НовостиОбщество5 мая 2023 13:03

В Арсеньевском районе Тульской области уберут несанкционированную свалку

Прокуратура внесла главе администрации представление
Михаил КОРЕНЮГИН
В Арсеньевском районе Тульской области уберут несанкционированную свалку

В Арсеньевском районе Тульской области уберут несанкционированную свалку

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Арсеньевского района провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как было установлено, возле дома №39 по улице Центральная в деревне Боброво образовалась несанкционированная свалка отходов, производства и потребления, спиленных веток деревьев, строительного мусора.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление и направила в суд исковое заявление.

По иску прокурора суд убрать несанкционированную свалку в срок не позднее трех месяцев. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.