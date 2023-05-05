Житель Тульской области предстанет перед судом за смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Богородицком районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Установлено, 1 октября 2022 года на участке проезжей части д. Пашково Узловского района 39-летний обвиняемый, управляя автомобилем Daewoo MATIZ, при подъезде к закруглению дороги вправо своевременно не снизил скорость для его безопасного проезда и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия от полученных травм. Также 46-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.