В 2023 году на территории Тульской области произошло 161 ДТП с участием пешеходов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За 2023 год на территории Тульской области произошло 161 ДТП с участием пешеходов, в котором погибли 7 человек, а 94 – получили ранения, из них 14 – дети до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге и напоминает:

- передвигаться разрешено только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;

- по краю проезжей части допустимо двигаться при условии отсутствия вышеперечисленных мест для движения пешеходов. В этом случае идти нужно навстречу движению транспортных средств;

- переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

- при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны;

- прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители транспортных средств во всех рядах проезжей части вас заметили, а главное – остановились;

- будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги: не рекомендуется использовать элементы одежды, ограничивающие обзор при движении, кроме того, важно не отвлекаться на использование гаджетов;

- при движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте световозвращающие элементы, позволяющие водителям транспортных средств заметить вас на дороге на значительном расстоянии.