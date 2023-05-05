В 2023 году на территории Тульской области произошло 161 ДТП с участием пешеходов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
За 2023 год на территории Тульской области произошло 161 ДТП с участием пешеходов, в котором погибли 7 человек, а 94 – получили ранения, из них 14 – дети до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Госавтоинспекция просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге и напоминает:
- передвигаться разрешено только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;
- по краю проезжей части допустимо двигаться при условии отсутствия вышеперечисленных мест для движения пешеходов. В этом случае идти нужно навстречу движению транспортных средств;
- переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
- при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны;
- прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители транспортных средств во всех рядах проезжей части вас заметили, а главное – остановились;
- будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги: не рекомендуется использовать элементы одежды, ограничивающие обзор при движении, кроме того, важно не отвлекаться на использование гаджетов;
- при движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте световозвращающие элементы, позволяющие водителям транспортных средств заметить вас на дороге на значительном расстоянии.