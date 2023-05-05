Житель Тульской области, страдающий психическим расстройством, зарезал собственную дочь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Богородицком районе, уличается в совершении в состоянии невменяемости общественно-опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, 4 марта 2023 года 44-летний злоумышленник, страдающий психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, находился у себя дома вместе с семьей. В ходе разгоревшегося конфликта он 5 раз ударил свою 19-летнюю дочь ножом в грудь и живот. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения постановления о применении в отношении указанного лица принудительной меры медицинского характера.