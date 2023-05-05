В ДТП в Чернском районе пострадали несовершеннолетний водитель «УАЗа» и его пассажир Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Чернском районе на 7-ом километре автодороги «М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Ержино через Бредихино» вечером 5 мая произошло ДТП. Там примерно в 23:40 автомобиль «УАЗ» опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортным средством 17-летний молодой человек, управляя автомобилем «УАЗ – 331519», совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и его 18-летний пассажир. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.