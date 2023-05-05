Житель Тулы попытался убить свою сожительницу и сдался полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в ночь с 19 на 20 февраля 2023 года 31-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в доме по месту проживания. В один момент между ним и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес 26-летней женщине 6 ударов ножом в грудную клетку.

После мужчина направился в отделение полиции и сдался сотрудникам правоохранительных органов. Однако довести убийство до конца у него не получилось, поскольку пострадавшей была вовремя оказана медицинская помощь.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.