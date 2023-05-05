В Тульскую область прибудет чудотворная мироточивая икона Божией Матери Фото: материалы пресс-служб

По благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Белевского и Алексинского, кафедральный города Белева посетит чудотворная мироточивая икона Божией Матери Умиление (Локотская).

В наше время явления мироточения икон нередки, и это великая милость Божия к нам. Миро, елей всегда являлись знаками милосердия, благодати Господа. Мироточение — сверхъестественное явление, не поддающееся никакому рациональному объяснению. Локотская икона — единственная в мире двусторонняя мироточивая икона. На обратной стороне иконы проявился Нерукотворный Образ Божией Матери, на котором еще просматривается изображение Спасителя на Туринской плащанице.

Икона Божией Матери «Умиление» Локотская является копией образа «Умиление», точнее, ее репродукцией. В 1994 году жительница поселка Локоть Брянской области приобрела календарь, в котором было изображение любимой иконы преподобного Серафима Саровского. Несколько лет икона находилась в домашнем иконостасе, пока не случилось чудо: в 1998 году икона замироточила.

6 и 7 мая с 8.00 до 20.00 образ будет пребывать в Свято-Троицком кафедральном Соборе (г. Белев, ул. Рабочая, 13а), 8 мая с 8.00 до 20.00, 9 мая с 8.00 до 17.00 - в Спасо-Преображенском Крестовоздвиженском монастыре (г. Белев, ул. Преображенская 1).