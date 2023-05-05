В Туле на пересечении улиц Пушкинской и Свободы приступили к ремонту колодцев Фото: материалы пресс-служб

На пересечении улиц Пушкинской и Свободы в Туле ремонтируют колодцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, для приведения в нормативное состояние участка автомобильной дороги на указанном участке также восстанавливают асфальтобетонное покрытие проезжей части.

На данный момент, на перекрестке идут работы по фрезерованию и ремонту колодцев, после чего пройдет локальный ремонт асфальтобетонного покрытия.