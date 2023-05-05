Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 7:54

Житель Тулы предстанет перед судом за попытку убить охранника супермаркета

Злоумышленника остановил покупатель магазина
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тулы предстанет перед судом за попытку убить охранника супермаркета

Житель Тулы предстанет перед судом за попытку убить охранника супермаркета

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что вечером 2 марта 2023 года 53-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разозлился на охранника одного из супермаркетов в Зареченском округе, в котором некоторое время назад приобрел алкоголь.

Так, мужчина вернулся в магазин в маске и нанес 65-летнему охраннику удар ножом в левую половину грудной клетки. Злоумышленника остановил находившийся в торговом зале 31-летний покупатель. Он схватил его за руку и помешал совершить убийство. Потерпевшему смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.