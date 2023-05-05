Житель Тулы предстанет перед судом за попытку убить охранника супермаркета Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что вечером 2 марта 2023 года 53-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разозлился на охранника одного из супермаркетов в Зареченском округе, в котором некоторое время назад приобрел алкоголь.

Так, мужчина вернулся в магазин в маске и нанес 65-летнему охраннику удар ножом в левую половину грудной клетки. Злоумышленника остановил находившийся в торговом зале 31-летний покупатель. Он схватил его за руку и помешал совершить убийство. Потерпевшему смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.