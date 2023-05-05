«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли

Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли (49,9%) обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере.

Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который создается на базе компании «ИНФОРМ» будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов.

«Приобретаемый телекоммуникационный бизнес — привлекательный для “Ростелекома” актив, поскольку дает возможность эффективнее обслуживать подразделения группы “ЛУКОЙЛ” и дополнительно предлагать заказчику весь спектр цифровых продуктов. Кроме того, синергия, которая возникает от объединения отраслевой экспертизы партнера с нашей мощной инфраструктурой, открывает новые возможности для заказчиков “Ростелекома” в нефтегазовой отрасли. Мы готовы предложить самые востребованные технологии и комплексные решения для бизнеса, в том числе используя сервисную модель оказания услуг», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома».