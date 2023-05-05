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НовостиОбщество5 мая 2023 8:13

6 мая в центре Туле будет ограничено движение транспорта по ряду улиц

В этот день в городе пройдет ретро-ралли «Автострада»
Игорь КОПЫТОВ
6 мая в центре Туле будет ограничено движение транспорта по ряду улиц

6 мая в центре Туле будет ограничено движение транспорта по ряду улиц

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 мая на некоторых улицах в Туле будет ограничено движение из-за ретро-ралли «Автострада», посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне- об этом предупреждает Управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

Так, на площади Победы, включая прилегающие территории с 00:00 до 13:00 будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств, с 09:00 до 12:00 будет ограничено движение всех видов транспорта.

В поселке Косая гора по улице Гагарина на участке от улицы Максима Горького до улицы Генерала Горшкова с 08:00 до 19:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение всех транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.