Ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца прибудет в Тулу Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тулу прибудет ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в день, когда православные верующие вспоминают его подвиг. Произойдет это в рамках масштабного крестного хода «Всероссийский молебен о Победе» из Троице-Сергиевой лавры по российским епархиям.

Утром 6 мая 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Литургию в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе — храме-памятнике в честь Победы в Великой Отечественной войне. А в 17.00 ковчег со святыми мощами воина Христова торжественно прибудет в Свято-Сергиевский храм на ул. Октябрьской, 78. Там он будет находиться до 9 утра 8 мая.

В торжественной встрече святыни примет участие митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, который совершит перед ковчегом молебен с акафистом.