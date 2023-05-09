10 мая в Туле без электричества останутся жители Хомяково, Октябрьского и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, света не будет по следующим адресам:

с 9:00 — 12:00 - ул. Первомайская, 13 (ЦПКиО, ресторан); ул. Первомайская, 36 (БССС);

с 9:00 до 17:00 - п. Хомяково: Хомяковское ш., 2, 3, 5/4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Фестивальная (СНТ "Берёзовая Роща"; СНТ "Хомяково"; СНТ "Частный"; СНТ "Сады ТОЗ-6"; Кафе "Хомяковские поляны"; Кафе "У Красных Ворот"; Лесничество; ул. Союзная, 1; ул. Советская, 17, 19, 23, 23-б, 23-л, 23-в, 23-д, 23-е, 25; пер. Денисовский, 4, 6, 8; ул. Революции, 2, 4, 5; ул. М. Тореза, 7-а;

9:30 до 14:00 - пр-т Ленина, 102, 104, 106; калужское ш., 6;

10:00 до 10:30 - пр-зд кап. Громова, 48-66 (чётн.), 33-41 (нечётн.); 18-й пр-зд, 23-55 (нечётн.); ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 30; ул. Фруктовая, 1-15, 2-б, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 3-8; ул. Нагорная, 2, 4, 5, 10; ул. Малаховская, 1, 2-а, 24; ул. Богучаровская, 6, 28, 30-а, 32, 32-а, 38; 21-й Горельский пр-зд, 53, 57; 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); ул. Шишкова, 61-83 (нечётн.), 50-76 (чётн.); 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б; ул. Фестивальная, 120.