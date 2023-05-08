Сразу несколько патриотических спектаклей покажут тулякам в День Победы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Актеры тульских театров представят несколько патриотических постановок на улицах города.

Так, перед Тульским театром драмы состоится спектакль-концерт «На всю оставшуюся жизнь», в рамках которого прозвучат песни о Великой Отечественной войне, стихи и проза. Они о том, что помогало простым советским людям выдержать и победить, — о мужестве, о дружбе, о любви и верности.

Артисты театра кукол отправятся в Центральный парк со спектаклем «Петрушка на войне». Он поставлен как воспоминания внука о рассказах деда – участника Великой Отечественной. Традиционный стиль ширменного спектакля – ярмарочно-балаганный - не мешает донести до зрителя и серьезную информацию об основных вехах народной войны и передать настроения простого солдата Петрушки.

А ТЮЗ на собственной сцене представит постановку о юных героях Донбасса «Молодая гвардия».