6 мая по ряду улиц в Туле ограничат движение транспорта из-за проведения ретро-ралли Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 мая в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 6 мая ретро-ралли «Автострада Тула», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по ряду улиц город ограничат движения транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, будут введены следующие изменения:

1) на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади:

- с 00:00 до 13:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 09:00 до 12:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

2) в поселке Косая гора по улице Гагарина на участке от улицы Максима Горького до улицы Генерала Горшкова

- с 08:00 до 19:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.