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НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:21

Жительница Тульской области украла у пенсионерки пять золотых изделий

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тульской области украла у пенсионерки пять золотых изделий

Жительница Тульской области украла у пенсионерки пять золотых изделий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Кимовске с заявлением обратилась 69-летняя пожилая женщина. Из квартиры по ее месту жительства пропали пять изделий из золота. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов поняли, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В результате преступницей оказалась 42-летняя ранее судимая знакомая заявительницы, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).