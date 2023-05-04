Жительница Тульской области украла у пенсионерки пять золотых изделий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Кимовске с заявлением обратилась 69-летняя пожилая женщина. Из квартиры по ее месту жительства пропали пять изделий из золота. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов поняли, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В результате преступницей оказалась 42-летняя ранее судимая знакомая заявительницы, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).