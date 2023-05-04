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НовостиОбщество4 мая 2023 13:40

24 мая в Туле на Волоховских проездах изменится схема движения

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
24 мая в Туле на Волоховских проездах изменится схема движения

24 мая в Туле на Волоховских проездах изменится схема движения

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м Волоховских проездах и на улице 2-й Волоховской изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между водителями с 24 мая на данном участке дороги будет организованно одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.